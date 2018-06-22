Піріч: Відсутність тренерського досвіду у Раванеллі? Подивіться на збірну Хорватії

Президент київського Арсенала Івіца Піріч вважає, що прихід Фабріціо Раванеллі на тренерський місток новачка УПЛ є історичною подією для українського футболу.

"Сьогодні весь світ буде писати про те, що Раванеллі відмовився від роботи в Ювентусі і буде працювати тут, в Україні", – сказав він під час презентації нового наставника Арсенала у п'ятницю.

Піріч не вважає проблемою відсутність великого тренерського досвіду та досягнень у Раванеллі.

Раванеллі офіційно підписав контракт з київським Арсеналом

"Ви бачили матч Хорватія – Аргентина. Тренер збірної Хорватії не має значного досвіду, ніколи не тренував такі команди, як збірна Хорватії, але ви самі бачили результат", – підкреслив він.

Президент Арсенала також зазначив, що клуб планує розвивати свою академію, щоб, зокрема, "влаштовувати молодих українських футболістів за кордон".