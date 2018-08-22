Піріч: Не хочу грати в брудні ігри, свої гроші Літовченко отримає

Президент Арсенал-Київ Івіца Піріч запевнив, що колишній наставник "гармашів" Сергій Літовченко отримає гроші, які клуб йому заборгував.

"Арсенал фінансую я, Москаленко та ще два моїх друга. Ми це робимо за допомогою власних сил. Гроші нам не падають з неба. Нещодавно розрахувалися з футболістами і тренерським штабом по зарплаті.

Так, з Літовченко ми ще не закрили фінансове питання, але незабаром це зробимо. Ми нікого не обманювали і робити цього не збираємося. Я дійсно обіцяв, що закрию перед ним борги, але не називав конкретну дату. Треба трохи потерпіти. Ні йому, ні іншим колишнім футболістам, які пішли з клубу, ми не залишимося винні. В цьому можу вас запевнити. Ви знаєте, я читав, що Літовченко нормальна людина і зі свого боку ми теж могли б дещо про нього розповісти, але я не хочу займатися брудними справами.

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Якщо Сергій Вікторович про щось говорить, то повинен відповідати за свої слова. Що насправді є правдою, я знаю, але не хочу грати в ці ігри. Літовченко свої гроші отримає. Я йому сказав: "У тебе є сім'я, у мене вона теж є. Ні я, ні Москаленко, ніхто тебе не буде обманювати. Просто зрозумій, що Арсенал ми фінансуємо за рахунок своїх вкладень".

У нас немає серйозних спонсорів або олігарха, які дають нам гроші, а ми не хочемо йому віддавати. Розумієте різницю? Чув, що Літовченко хоче звертатися до Палати суперечок ФФУ. Скажу відверто, ми не хочемо доводити до цього справу. Арсенал не хоче судитися. Ніхто не відмовляється виплачувати заборгованість Літовченко із зарплати. Треба трохи потерпіти.

Сергію Вікторовичу ми пропонували залишитися в Арсеналі помічником Раванеллі, але він відмовився. Це правда. Все інше про що він розповідав, не хочу коментувати.Зауважу, що ми з ним нормально розійшлися. Я розмовляв не тільки з Літовченком, але і з його юристом. Не розумію, що він хоче отримати, даючи скандальні інтерв'ю? Може себе пропіарити?

Ми йому не віддавали трудову книжку? Не знаю. Це питання він вирішував з директором клубу Олександром Москаленко. На провокації Літовченко реагувати не буду. Ми з ним грали в одній команді, потім він очолював Арсенал. Якщо він вирішив піти, то це його право. Не хочу ні з ким лаятися. Бажаю йому успіху в тренерській кар'єрі", – розповів Піріч Footboom.

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