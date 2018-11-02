Піріч: Арсенал-Київ заплатить борги Литовченку

Президент Арсенала-Київ Івіца Піріч прокоментував "Футбол 24" рішення Палати з вирішення спорів ФФУ щодо незаконності розірвання контракту з Сергієм Литовченко та виплату йому компенсації.

Він запевнив, що клуб виплатить гроші, які винен Литовченку, а також зазначив, що керівництво Арсенала не виганяло цього тренера з команди.

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"Ми не відмовляємося від того, що ми йому винні гроші. Але він йде до цього не зовсім правильним шляхом, та я не хочу про це говорити. Ми ніколи його не прибирали з команди, хотіли, щоб він працював з Раванеллі, але він не захотів. Це правда. А гроші ми йому заплатимо", – сказав він у коментарі "Футбол 24".

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