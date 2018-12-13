Пірес пояснив, чому Барселоні не варто міняти Дембеле на Неймара

Колишній півзахисник лондонського Арсенала та збірної Франції Робер Пірес не вважає, що Барселоні потрібно задуматися про трансфер Усмана Дембеле через його проблеми з дисципліною.

"Мені дуже подобається Дембеле. Ми тільки й робимо, що говоримо про Мессі при згадці Барселони, але Дембеле теж дуже талановитий.

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Він молодий і поводиться, як дитина. Звичайно, йому не вистачає дисципліни, але у нього приголомшливий талант. Він може допомогти каталонцям виграти Лігу чемпіонів і Прімеру. Ми всі бачили його голи Тоттенхему та Еспаньйолу.

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Я б не став міняти його на Неймара. Усману всього 21 рік, у нього ще довгий шлях попереду",– цитує Піреса Mundo Deportivo.