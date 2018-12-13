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Пірес пояснив, чому Барселоні не варто міняти Дембеле на Неймара

18:13 254 Читать на русском
Пірес пояснив, чому Барселоні не варто міняти Дембеле на Неймара
Усман Дембеле / фото із соцмереж

Колишній півзахисник лондонського Арсенала та збірної Франції Робер Пірес не вважає, що Барселоні потрібно задуматися про трансфер Усмана Дембеле через його проблеми з дисципліною.

"Мені дуже подобається Дембеле. Ми тільки й робимо, що говоримо про Мессі при згадці Барселони, але Дембеле теж дуже талановитий.

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Він молодий і поводиться, як дитина. Звичайно, йому не вистачає дисципліни, але у нього приголомшливий талант. Він може допомогти каталонцям виграти Лігу чемпіонів і Прімеру. Ми всі бачили його голи Тоттенхему та Еспаньйолу.

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Я б не став міняти його на Неймара. Усману всього 21 рік, у нього ще довгий шлях попереду",– цитує Піреса Mundo Deportivo.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Робер Пірес Робер Пірес Неймар Неймар
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