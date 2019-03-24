Пірес: Депай хоче повернутись в АПЛ

Збірна України — 12:43 2138
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Шевчук пророкує Зінченку капітанство в збірній України
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Євро-2020: Іспанія перемогла Норвегію – недооцінка скандинавів, фантастичний матч Бускетса та суперечлива гра ЕдегораЄвро-2020 — 02:30 1398
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Євро-2020: Італія перемогла Фінляндію – Мойзе Кін відзначився дебютним голом за збірнуЄвро-2020 — 23 бер 993
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Бразилія не змогла перемогти Панаму – Пакета забив дебютний гол за "селесао"Товариські матчі — 23 бер 633
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