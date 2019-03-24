Пірес: Депай хоче повернутись в АПЛ

Колишній хавбек Арсенала Робер Пірес прокоментував майбутнє форварда Ліона Мемфіса Депая.

"Депай хоче повернутись в АПЛ, адже відчуває, що має незавершену справу в Англії.

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Йому здається, що він не отримав шансу під час свого перебування в Манчестер Юнайтед, щоб залишитись надовго, враховуючи дуже молодий вік і проблиск неймовірного таланта.

Можливо, він хоче повернутись у Манчестер Юнайтед, або буде мотивований довести їм свій клас, виступаючи в складі одного з суперників", – сказав Пірес bwin.