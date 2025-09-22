Мальорка важко входить у новий сезон. У п’ятому турі заледве відскочила проти Атлетіко. Ще один бал здобула, розписавши домашню нічию зі Сельтою. У пасиві одразу три поразки – Барселоні, Реалу та Еспаньйолу. Складний календар? Безумовно. Але є у складі острів’ян гравець, який не звертає увагу на рівень суперників, а просто та зі смаком виконує свою роботу – забиває голи. Це – Ведат Мурікі на прізвисько "Пірат". Він – косовський албанець і цим усе сказано. Змалку життя підготувало його до будь-яких випробувань.

У середині 90-х на всій земній кулі існувало небагато гірших місць для народження дитини, ніж Балкани. Югославія розпадалася на шматки під поривом націй, які не хотіли ходити під сербами, до незалежності. Повномасштабні війни супроводжувалися етнічними чистками та різаниною на релігійному грунті. Мурікі з’явився на світ у Прізрені, другому за населенням місті Косова. До певного моменту тут було відносно спокійно. У 1999-му стало спекотно – проганяли сербів і ромів, їхні квартали палали. Через п’ять років знову загорілися православні храми – косовари сповідують здебільшого іслам.

"Жодна людина не повинна бачити того, що бачив я упродовж усіх цих років, – сказав Ведат в одному зі своїх інтерв’ю після того, як став зіркою Мальорки. – Довелося втікати з дому, бо прийшли солдати і сказали, що збираються закласти бомби. То був скрутний час. Але є і позитив – життя в таких умовах спонукало мене цінувати дрібниці".

"Я почав працювати у кафе мого дядька, коли мені виповнилося 9 років, – продовжує Мурікі. – Роботою не перебирав – офіціант, помічник на кухні тощо. Мусив заробляти, щоб утримувати матір і сестру, бо мій батько загинув на війні. Ще була школа і футбол. Доводилося обирати, тож я покинув школу. Футбол кинути не міг – це моє життя".

Займався він у місцевому клубі Ліріа. Відбулося це, зокрема, з благословення рідної матінки. "Вона обожнює футбол, тому наполягла, щоб я продовжував тренуватися", – ніжно згадує Ведат. Після першого "дорослого" сезону його запросили в албанську Теуту. Ще через рік став гравцем клубу Беса.

"Ніколи не думав, що зможу стати професіональним гравцем, – зізнається Мурікі. – Як і не міг уявити, що поїду в Туреччину, забиватиму голи, опинюся в Серії А. Не міг навіть мріяти про це, бо звідти, де я був, дуже важко вибратися. Але, зрештою, досягнув всього завдяки менталітету, роботі та фортуні".

Переломним моментом у кар’єрі став трансфер у Гіресунспор – клуб турецької Першої ліги. У сезоні 2015/16 косовар забив 17 голів, що дозволило увійти до трійки найкращих бомбардирів чемпіонату. І ось Генчлербірлігі, представник Суперліги, викладає за форварда пів мільйона євро. Результативність Ведата погіршилась, тож через півтора сезони клуб повернув собі ті самі гроші, спихнувши його у Різеспор. Знову Перша ліга, але вісім голів новачка за короткий період допомагають "чорноморським яструбам" пробитися в еліту.

У кампанії 2018/19 Мурікі вразив усю Туреччину, забивши 17 голів і ставши другим бомбардиром Суперліги. Поступився лише Мбайє Діаню з Галатасарая, зате випередив таких професорів, як Бурак Їлмаз, Уго Родальєга, Папіс Сіссе і навіть Робінью. Влітку косовара придбав Фенербахче – за понад п’ять мільйонів євро. Таким чином Мурікі зовсім трохи не дочекався у Різеспорі на приїзд наших козаків – Гармаша та Борячука. Натомість пліч-о-пліч із Морозюком таки встиг побігати.

А ось вам ще один перетин Ведата з Україною. Дев’ятого жовтня 2016-го, після кількох виходів у албанській "молодіжці", він дебютував за національну збірну Косово. То був матч відбору ЧС-2018 проти збірної України, і наша команда ще не боялася жодних андердогів – чіткі 3:0, голи Кравця, Ярмоленка та Ротаня. Мурікі виявився безсилим. Але відтоді зіграв за націоналку 61 матч, забив 32 голи. Безперечно, найкращий показник результативності в історії Косово.

Та повернімося у Фенербахче 2019-го. Стамбульський гранд повністю провалив внутрішню першість, фінішувавши лише на сьомій сходинці, проте Ведат робив усе, що міг – 15 голів у чемпіонаті і ще 2 у Кубку Туреччини. Компліменти косовару линули з кожної праски. Навіть легенда "канарок", голкіпер Рюшту Речбер був максимально конкретним: "Мурікі – ідеальний центрфорвард". При зрості 194 сантиметри і потужному корпусі цей легіонер не тільки почувався королем повітря, а й спритно реагував на першому поверсі, добре читав гру та мав убивчу ліву ногу.

Фенер би нізащо не попрощався із цим кілером у бутсах так швидко, проте Лаціо виклав за Мурікі аж 21 мільйон євро. П’ятнадцять "лимонів" чистого прибутку переконали турків дати добро на трансфер. Але в Італії бомбардир розгубив усю свою суперсилу. За 49 матчів Ведат спромігся на жалюгідні 2 голи. У Мальорку його віддавали з повним переконанням, що це вже "збитий льотчик". У липні 2022-го підписали остаточну угоду, вартістю 8 мільйонів євро. Опинившись на Балеарах, грізний Мурікі повернувся.

У першому сезоні "Пірат" відзначився 16 разів, зокрема 15 – у Ла Лізі, що дозволило увійти до лідерів загального бомбардирського заліку вслід за Лєвандовскі, Бензема та Хоселу. У наступних двох кампаніях відміряв по 7 голів. Зараз має вже 4. Зважаючи, що Мальорка у кращому випадку – середняк ліги, більше заклопотаний обороною, ніж атакою, індивідуальні показники Мурікі цілком достойні. На трибунах Сон Мойш обожнюють "Пірата". Таке прізвисько закріпилося за ним через звичку святкувати забиті голи, прикриваючи долонею одне око.

Що ще про нього відомо? Ну, наприклад, він обожнює свою дружину не лише за ельбасанську запіканку із сиру, популярну в албанській кухні, а й за підтримку у кризові моменти. "Моя жона першою ж потерпає через мою професію. Але при цьому вона завжди казала мені: "Якщо віриш і відчуваєш, що таке рішення має перспективу – просто йди і роби це. Слухай свою інтуїцію". Я надзвичайно ціную підтримку коханої".

Забобонів чи особливих ритуалів Мурікі не має, окрім одного. Щоразу перед грою він випиває багато води. "Якщо не зроблю цього, то мені здається, що щось під час матчу може піти не так". Налаштовуватись на суперників допомагають треки в стилі іспанського регетону, а також особлива пісня тандему албанських виконавців. Під маскою суворого пірата Ведат ретельно приховує натуру поета.

