Піолі зробив сміливу заяву щодо майбутнього Ібрагімовіча в Мілані

"Неправильно згадувати його вік, адже він на 100 відсотків професіонал. Він навчав молодих гравців серйозності, конкурентоспроможності на кожному тренуванні.

Ібрагімовіч побив історичний рекорд Серії А

Він приходив першим, а йшов останнім. Це сильні сигнали. Златан дуже поважає партнерів. Він підняв конкурентоспроможність. Ми всі впевнені, що він повинен продовжувати з нами", – наводить слова Піолі Football-italia.

Нагадаємо, Ібрагімовіч провів у команді лише половину сезону, але встиг забити 10 голів та віддати 5 асистів у 18 матчах Серії А. Мілан завершив чемпіонат на 6-й позиції.

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