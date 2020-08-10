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Піолі зробив сміливу заяву щодо майбутнього Ібрагімовіча в Мілані

16:36 - Читать на русском
Піолі зробив сміливу заяву щодо майбутнього Ібрагімовіча в Мілані
Ібрагімовіч та Піолі / Getty Images

Головний тренер Мілана Стефано Піолі озвучив плани клубу щодо форварда Златана Ібрагімовіча.

"Неправильно згадувати його вік, адже він на 100 відсотків професіонал. Він навчав молодих гравців серйозності, конкурентоспроможності на кожному тренуванні.

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Він приходив першим, а йшов останнім. Це сильні сигнали. Златан дуже поважає партнерів. Він підняв конкурентоспроможність. Ми всі впевнені, що він повинен продовжувати з нами", – наводить слова Піолі Football-italia.

Нагадаємо, Ібрагімовіч провів у команді лише половину сезону, але встиг забити 10 голів та віддати 5 асистів у 18 матчах Серії А. Мілан завершив чемпіонат на 6-й позиції.

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Італія Стефано Стефано Піолі Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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