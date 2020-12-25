"Ми виграли багато матчів, тому що у нас сильні футболісти, і я не проміняв би їх на інших. Хакан Чалханоглу володіє неймовірну технікою, він фантастичний футболіст, завжди знає, що робити на полі. Він щедрий, він топ-гравець.

Чалханоглу переїде на Туманний Альбіон, – журналіст

Чи може він стати вільним агентом влітку? Думаю, Чалха тут все влаштовує, переговори йдуть, і ми всі дуже хочемо одного (укласти нову угоду – прим.)", – цитує Піолі Football Italia.

Зауважимо, Мілан пішов на зимову паузу лідером Серії А з 1-очковим відривом від Інтера. Хакан Чалханоглу провів 20 матчів у футболці "россонері" у всіх турнірах, забив 6 м'ячів та віддав 9 результативних пасів. Його контракт з клубом завершується влітку 2021 року, а головним претендентом на нього називають Манчестер Юнайтед.

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