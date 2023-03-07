У Олів'є Жиру були виявлені ознаки грипу. Він може не зіграти в матчі-відповіді з Тоттенхемом.

Центрфорвард Мілана Олів'є Жиру пропустив тренування в понеділок, 6 березня. Як інформує Gazzetta dello Sport, француз підхопив грип. Згідно з джерелом, перші ознаки захворювання Жиру відчув ще в неділю.

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У середу, 8 березня, Мілан зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із Тоттенхемом. Повідомляється, що головний тренер команди Стефано Піолі планує взяти хворого Жиру до Лондона разом із командою, сподіваючись на те, що Олів'є відновиться і зможе зіграти в цій важливій зустрічі.

У поточному розіграші ЛЧ Жиру зіграв 7 матчів і забив 4 м'ячі.

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