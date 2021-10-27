"Це наш 4-й матч за останні 10 днів, при цьому ми маємо невеликий простір для ротації, а Торіно – дуже міцний суперник. Ми добре контролювали гру, і Торіно погрожував нам лише наприкінці, коли пішов ва-банк і відправив усіх уперед.

Повторення рекорду 67-річної давнини у відеоогляді матчу Мілан – Торіно – 1:0

Я знаю про наше досягнення і дуже ціную хлопців. Проти таких команд, як Торіно, Верона, важко грати з огляду на їхній стиль, але далі, я сподіваюся, буде інакше. На нас чекає Рома – хороший суперник із великим вибором атакувальних футболістів, це буде інтригуючий матч", – цитує Піолі Football-Italia з посиланням на DAZN.

Нагадаємо, "россонері" мінімально здолали Торіно (1:0) завдяки голу Жиру та очолили турнірну таблицю Серії А.

Мілан очолив Серію А завдяки мінімальній звитязі над Торіно, Рібері асистом допоміг Салернітані здолати Венецію