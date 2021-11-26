"Я сподіваюся, що зможу отримати багато емоцій на цій лаві, ми амбітні та хочемо продовжувати в тому ж дусі.

Піолі офіційно продовжив контракт із Міланом

Як я готуюся до матчів? Я намагаюся зрозуміти гравців, їхню готовність, особливо ментально. Єдиний ритуал, який дозволяю собі перед грою, це кава. Тому я можу посидіти кілька хвилин у тиші перед тим, як знову братися до передматчевого аналізу.

Я багато вивчаю, попри втілену роботу технічних фахівців, від яких я черпав натхнення. Тільки тоді усвідомлюєш, що пропонувати, після того, як відчув, повністю вивчив і спробував. Головне – максимально використовувати характеристики гравців", – цитує алленаторе Milan Magazine.

Нагадаємо, що Стефано Піолі підписав контракт із Міланом до кінця сезону 2022/23. Він очолив "россонері" в жовтні 2019-го.

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