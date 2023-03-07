Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди з Тоттенхемом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Учора в пресі з'явилася інформація про те, що Олів'є Жиру захворів на грип. Піолі сказав, що французький форвард уже доступний і навіть може з'явитися на полі в стартовому складі.

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"Усі гравці в порядку, включно з Жиру і Діасом. Олів'є може зіграти з самого початку, я ще не визначився зі складом.

Ми почуваємося добре і прибули до Лондона з упевненістю, ентузіазмом і рішучістю. Матч-відповідь не буде схожим на першу гру на Сан-Сіро, а також на наш останній матч із Фіорентиною. Я чекаю від суперника іншого ставлення до справи. Швидше за все, Тоттенхем спробує більше атакувати, ніж він це робив на Сан-Сіро. Ми обізнані про те, як сильно суперник додає у других таймах.

У нас є невелика перевага, але ми не можемо думати про те, як зберегти її. Ми повинні атакувати і діяти з інтенсивністю", – наводить Sempre Milan слова Піолі.

Матч Тоттенхем – Мілан буде зіграно в середу, 8 березня. Перша зустріч між цими командами завершилася перемогою "россонері" з рахунком 1:0.

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