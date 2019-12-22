Піолі: В матчі з Аталантою був не справжній Мілан

Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився враженнями від погрому "россонері" в матчі 17-го туру Серії А проти Аталанти.

"Очевидно, що це був не справжній Мілан, адже ми показували сильну гру в попередніх матчах. Нам доведеться прийняти критику, тому що ми робили помилки і зобов'язані працювати.

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Ми підійшли до гри з неправильним настроєм, не вистачало гостроти. Складно поправити стан справ, коли спочатку підхід неправильний. Ми занадто часто оголювали вільні зони, а Аталанта – одна з найкращих команд Італії та Європи, коли мова заходить про інтенсивність і агресію.

Нам всім потрібно працювати, починаючи з мене. Сподівався, що ми зможемо повернутися в гру, але в результаті роз'єднані ще більше. Молодим гравцям важче зберігати голову на плечах у складні моменти.

Сьогодні склалося враження, ніби це наша перша гра в такому складі, але це не так. Ми повинні згадати попередні ігри. Безумовно, ми можемо і зобов'язані грати краще. Клуб знає, як я оцінюю свою команду. Я знаю сильні і слабкі сторони, так що ми розробляємо трансферну стратегію на січень", – наводить слова Піолі Football-Italia.

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