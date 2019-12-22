toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АТАЛАНТА - МІЛАН ТОТТЕНХЕМ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Піолі: В матчі з Аталантою був не справжній Мілан

20:25 242 Читать на русском
Піолі: В матчі з Аталантою був не справжній Мілан
Стефано Піолі / фото з відкритих джерел

Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився враженнями від погрому "россонері" в матчі 17-го туру Серії А проти Аталанти.

10’ Алехандро Папу Гомес
61’ Маріо Пашаліч
63’ Йосіп Ілічіч
72’ Йосіп Ілічіч
83’ Луїс Мурієль
 
10’ Алехандро Папу Гомес
61’ Маріо Пашаліч
63’ Йосіп Ілічіч
72’ Йосіп Ілічіч
83’ Луїс Мурієль

"Очевидно, що це був не справжній Мілан, адже ми показували сильну гру в попередніх матчах. Нам доведеться прийняти критику, тому що ми робили помилки і зобов'язані працювати.

Майстерний асист Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Мілан – 5:0

Ми підійшли до гри з неправильним настроєм, не вистачало гостроти. Складно поправити стан справ, коли спочатку підхід неправильний. Ми занадто часто оголювали вільні зони, а Аталанта – одна з найкращих команд Італії та Європи, коли мова заходить про інтенсивність і агресію.

Нам всім потрібно працювати, починаючи з мене. Сподівався, що ми зможемо повернутися в гру, але в результаті роз'єднані ще більше. Молодим гравцям важче зберігати голову на плечах у складні моменти.

Сьогодні склалося враження, ніби це наша перша гра в такому складі, але це не так. Ми повинні згадати попередні ігри. Безумовно, ми можемо і зобов'язані грати краще. Клуб знає, як я оцінюю свою команду. Я знаю сильні і слабкі сторони, так що ми розробляємо трансферну стратегію на січень", – наводить слова Піолі Football-Italia.

Маліновський допоміг Аталанті розбити Мілан – українець розкішним асистом підтвердив освоєння в Бергамо

blog_ava
"Ютуб скоро вибухне": Мілевський, Алієв та Ірина Морозюк взяли участь у спільному проекті
11:10
4713
Теги
Італія Мілан Мілан Аталанта Аталанта Стефано Піолі Стефано Піолі Аталанта - Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
хв
Сассуоло
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук