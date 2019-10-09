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Піолі прокоментував призначення в Мілан і розповів, чим він відрізняється від Джампаоло

15:27 280 Читать на русском
Піолі прокоментував призначення в Мілан і розповів, чим він відрізняється від Джампаоло
Стефано Піолі / La Gazzetta dello Sport

Новий головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував своє призначення, а також поділився думкою про свого попередника – Марко Джампаоло.

"Моє завдання – допомогти гравцям Мілана прогресувати. Треба зробити так, щоб вони проявляли свої найкращі якості. Треба повернути довіру фанатів Мілана.

Мені треба зрозуміти гравців Мілана, проникнути в їхні голови. Я багато вимагаю від себе, тож буду багато вимагати і від моїх гравців. Попереду у нас ще весь чемпіонат – є час, щоб досягти успіху. Я починаю з великим ентузіазмом. Мене покликали у великий клуб і я впевнений, що можу принести йому велику користь.

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Вболівальники незадоволені? Я дуже їх поважаю, в них є право на критику. Але для мене це додатковий стимул.

Джампаоло – чудовий тренер, але наші ідеї дуже відрізняються. Ідея, інтенсивність та неупередженість – три моїх головних принципи. Я завжди налаштований позитивно і хочу, щоб гравці отримували задоволення від перебування в команді", – цитує Піолі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, вчора Мілан повідомив про відставку Марко Джампаоло. Новим тренером команди став Стефано Піолі, який раніше працював з Лаціо, Інтером та Фіорентиною. Контракт з 53-річним фахівцем розрахований на один рік.

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Італія Мілан Мілан Марко Джампаоло Марко Джампаоло Стефано Піолі Стефано Піолі
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