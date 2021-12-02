"Це для тебе, Златане! Це сезон, який може принести нам задоволення, хоча я не знаю, як далеко ми можемо зайти. Златан – єдиний гравець, який привітав мене, щойно я підписав новий контракт. Він надіслав повідомлення: "Вітаю, містере, тепер розберіться і з моїм!".

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Цього разу ми грали віддано та цілеспрямовано. Ми маємо викладатися на повну, без цього перевершити суперника неможливо. Якщо у нас немає м'яча, нам потрібно вперто боротися, щоб повернути його якнайшвидше. Ми робили це з такою ж інтенсивністю та своєчасністю, тому ми готові піти на певний ризик. Втім, наполегливість дуже важлива, таке рішуче ставлення допомагає нам покращити якість футболу.

Мессіасу був потрібен час, щоб заспокоїтися, особливо тому, що він прибув з фізичними проблемами. Це ускладнило завдання, але він – гравець, на якого ми чекали. Ми всі бачили його потенціал. На жаль, ми завжди маємо і погані новини. Сподіваюся, що у К'яера все не так серйозно. Він вивихнув коліно, але поки ми не знаємо, пов'язано це з бічною зв'язкою чи якась інша ситуація. Він такий важливий для нас, як на полі, так і в роздягальні", – наводить слова Піолі Football Italia.

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