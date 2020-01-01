Піолі пояснив, як Ібрагімовіч змінить ситуацію в Мілані

Головний тренер Мілана Стефано Піолі переконаний, що прихід Златана Ібрагімовіча дуже допоможе команді.

"Ібра – це воїн, лідер, харизматичний гравець, який має велике почуття відповідальності та велике бажання перемагати. Він буде стимулювати всю команду, його внесок буде вирішальним. Будучи наймолодшою командою в Лізі, ми стикалися з деякими обмеженнями щодо конкурентної боротьби.

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Златан – той тип гравця, який може допомогти нам заповнити цю порожнечу. Я дякую клубу. Газідіс, Мальдіні, Бобан та Массара багато працювали під час канікул.

Ібра знає, як налаштувати своїх товаришів по команді, він знає, як добре діяти у штрафному, і він буде знати, як стати орієнтиром у нашій атаці.

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Я говорив з ним по телефону, він дуже мотивований, і він не може чекати, щоб розпочати тренування з нами, як і я не можу чекати, щоб його тренувати. Що він сказав мені? Я привітав його, він запитав про умови команди, наші майбутні тренування та яку ситуацію очікувати", – цитує Піолі Corriere della Sera.