Піолі пояснив, чому Мілан втратив перемогу над Лечче

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував нічию у матчі 8 туру Серії А проти Лечче (2:2).

"Дух команди та ідеї, які ми їй прищеплюємо, іноді проглядалися. Однак, якщо ми не перемагаємо, то це наша помилка. Ігри на кшталт цієї, такі клуби як Мілан, зобов'язані вигравати. У команді зібрані якісні гравці, нам потрібно просто продовжувати працювати, щоб досягати результату.

Мілан – Лечче – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Так, мені сьогодні виповнилося 54 роки. Я був покараний двома своїми колишніми гравцями – Бабакаром і Кальдероні. Вони однозначно піднесли мені не найкращий подарунок.

Гравці Мілана – досить зрілі люди для того, щоб оцінити власні виступи. Ми заслуговували на перемогу, але наша щедрість, а також велика кількість позиційних помилок, призвели до того, що ми втратили два очки, які дуже хотіли взяти. У нас було право на ці очки.

Сьогодні ми грали в три захисники. Однак не факт, що ми зробимо це в грі проти Роми. Найважливіше – це те, що команда звикає до нових принципів гри. Сьогодні я бачив, що гравці пристосовуються до них", – наводить слова Піолі Gazzetta dello Sport.

Мілан пропустив другий м'яч від Лечче на 90+2 хвилині. Нагадаємо, що у складі гостей виступає хавбек збірної України Євген Шахов, однак звітну гру він просидів у запасі.

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