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Піолі пояснив, чому Мілан втратив перемогу над Лечче

09:29 754 Читать на русском
Піолі пояснив, чому Мілан втратив перемогу над Лечче
Стефано Піолі / Твіттер Мілана

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував нічию у матчі 8 туру Серії А проти Лечче (2:2).

21’ Хакан Чалханоглу
81’ Кшиштоф Пйонтек
 
Хума Бабакар 63’
Марко Кальдероні 90+2’
21’ Хакан Чалханоглу
63’ Хума Бабакар
81’ Кшиштоф Пйонтек
90+2’ Марко Кальдероні

"Дух команди та ідеї, які ми їй прищеплюємо, іноді проглядалися. Однак, якщо ми не перемагаємо, то це наша помилка. Ігри на кшталт цієї, такі клуби як Мілан, зобов'язані вигравати. У команді зібрані якісні гравці, нам потрібно просто продовжувати працювати, щоб досягати результату.

Мілан – Лечче – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Так, мені сьогодні виповнилося 54 роки. Я був покараний двома своїми колишніми гравцями – Бабакаром і Кальдероні. Вони однозначно піднесли мені не найкращий подарунок.

Гравці Мілана – досить зрілі люди для того, щоб оцінити власні виступи. Ми заслуговували на перемогу, але наша щедрість, а також велика кількість позиційних помилок, призвели до того, що ми втратили два очки, які дуже хотіли взяти. У нас було право на ці очки.

Сьогодні ми грали в три захисники. Однак не факт, що ми зробимо це в грі проти Роми. Найважливіше – це те, що команда звикає до нових принципів гри. Сьогодні я бачив, що гравці пристосовуються до них", – наводить слова Піолі Gazzetta dello Sport.

Мілан пропустив другий м'яч від Лечче на 90+2 хвилині. Нагадаємо, що у складі гостей виступає хавбек збірної України Євген Шахов, однак звітну гру він просидів у запасі.

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Італія Мілан Мілан Стефано Піолі Стефано Піолі Мілан - Лечче
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