"Ми маємо продовжувати працювати та бути зосередженими на собі, підвищувати свій рівень та виступати стабільно.

Розкішна комбінація і гол 18-річного дебютанта у відеоогляді матчу Мілан – Монца – 3:0

Було важко не лише через Монцу, а й тому, що ми віддали багато сил у середу проти Ньюкасла. Хлопці зіграли з правильною самовіддачею та мотивацією. Молоді гравці заслуговують на оплески, робота клубу в цьому плані виправдає себе на багато років.

Повторюся, нам потрібно сфокусуватися на собі та не порівнювати себе з іншими, продовжувати й надалі підіймати планку, а далі буде видно", – сказав Піолі Football Italia.

Нагадаємо, Підопічні Стефано Піолі тримаються третіми в турнірній таблиці Серії, наростивши відрив від четвертої позиції (Наполі) до п'яти залікових балів – стільки ж не вистачає до другої (Ювентус). Інтер лідирує з 41 пунктом.

Мілан розгромив Монцу – Рейндерс створив два ефектних взяття воріт, 18-річний дебютант відкрив лік голам за "россонері"