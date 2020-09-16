Наставник Мілана Стефано Піолі розповів про фізичний стан Златана Ібрагімовіча та Сандро Тоналі перед завтрашнім матчем кваліфікації Ліги Європи проти Шемрок Роверс.

"Ми готові та усвідомлюємо всі труднощі. У Шемрок Роверс все добре, це непроста команда, тому нам доведеться добре підготуватися до матчу і залишатися зосередженими всі 95 хвилин.

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Златан повністю відновився, у нього дуже гарний настрій, він захоплений роботою. Я бачу його таким, як і раніше – конкурентоспроможним і завжди голодним до гри. Тоналі – молодий хлопець, але вже зрілий і готовий. Він уже проявив свої якості та характер, Сандро дуже щасливий бути тут", – наводить слова Піолі Football Italia.

Нагадаємо, Мілан у міжсезоння продовжив контракт з Ібрагімовічем, а Тоналі перейшов з Брешії на правах оренди.

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