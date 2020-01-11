Піолі не впевнений у фізичній готовності Ібрагімовіча

Головний тренер Мілана Стефано Піолі оцінив поточну форму нападника Златана Ібрагімовіча.

"Златан тренувався з великим бажанням. Він в порядку, але, можливо, Ібрагімович ще не готовий грати всі 90 хвилин хвилин.

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Я сам вирішу, дати йому кілька хвилин або випустити у старті. У нього піде якийсь час на те, щоб підготуватися до гри протягом усієї зустрічі, це нормально. Чи дає він мені поради? Це нормально, що існує постійний діалог між тренером і таким великим гравцем, такою сильною особистістю. Він в центрі нашого проекту", – наводить слова Піолі Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Ібрагімовіч у минулому турі Серії А провів свій перший матч за Мілан після повернення – швед зіграв 36 хвилин проти Сампдорії (0:0), але не зміг відзначитися голом.

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