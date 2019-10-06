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Піолі може замінити Ді Франческо в Сампдорії

09:56 157 Читать на русском
Піолі може замінити Ді Франческо в Сампдорії
Піолі та Ді Франческо / LaPresse

Колишній керманич Фіорентини Стефано Піолі може повернутися до роботи в генуезькій Сампдорії.

Досвідчений тренер має шанс відновити кар'єру на Луїджі Ферраріс, повідомляє Sky Sport Italia.

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Боси генуезців розчаровані невдалим стартом чемпіонату під керівництвом Еусебіо Ді Франческо (3 очки за 7 турів) та вже незабаром можуть відправити його у відставку. Натомість Піолі перебуває без роботи з квітня, коли був звільнений Фіорентиною. Раніше він також працював із Інтером, Лаціо, Болоньєю, Палермо, К'єво та низкою інших клубів.

Ще одним претендентом на посаду є ексцентричний Джузеппе Якіні. Він вже тренував Сампдорію у 2011-2012 рр. і вивів "блучерк'яті" до Серії А.

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Теги
Італія Еусебіо Ді Франческо Еусебіо Ді Франческо Джузеппе Якіні Джузеппе Якіні Стефано Піолі Стефано Піолі Сампдорія Сампдорія
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