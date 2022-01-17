Марк Мослі перед матчем Кубка Англії проти Бромлі говорив зовсім не про футбол. Темою для розмови він обрав чудернацькі питання та вигадки про власних футболістів. Відео стало вірусним, за два дні його подивилися понад три мільйони разів. У закордонній пресі це інтерв'ю жартома називають найкращим за всю історію футболу.

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Така тактика не допомогла Алдершот Таун. Бромлі переміг і вийшов у наступний раунд. Додамо, що обидві команди виступають у Національній лізі, але підопічні Марка Мослі значно нижче в таблиці.

"Якщо дерево падає, і ніхто його не чує, чи шумить воно? Пінгвін може застудитися? У який бік тече вода у вашій ванній – за годинниковою стрілкою чи проти, коли ви виймаєте пробку? Ви знаєте, це ті питання, які нам будуть задавати, і ті, на які ми потребуємо відповідей.

У Сема була чудова зачіска, вона почала рости. Купс зараз тут, працює мовчки. Роббі там, уперше сьогодні він мовчав. Террі приніс портфель. У нього там чотири собаки, які розмовляють японською. Це те, з чим ми працюємо, і будемо наполегливо працювати", – сказав Молслі.

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