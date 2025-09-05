Збірна Парагваю гарантувала собі пряму путівку на чемпіонат світу-2026. У 17-му турі відбору команда Густаво Альфаро зіграла внічию 0:0 проти Еквадору в Асунсьйоні. Цей результат дозволив "альбірохі" набрати 25 очок і достроково потрапити до шістки найкращих збірних Південної Америки.

Дубль Мессі у прощальному матчі, парад однакових перемог – визначилися основні учасники ЧС-2026 від Південної Америки

Це вагоме досягнення – Парагвай повертається на мундіаль уперше з 2010 року, коли востаннє грав на чемпіонаті світу в ПАР. Відтоді минуло 16 років без великого форуму для країни, яка традиційно славиться своєю футбольною пристрастю.

Як повідомляє Lanacion, президент Парагваю Сантьяго Пенья не приховував емоцій і відразу оголосив 5 вересня державним святом.

Цікаво, що завдяки нещодавно ухваленому закону президент має право оголошувати до трьох святкових днів на рік для особливих нагод. Кваліфікація збірної на чемпіонат світу-2026 стала саме таким приводом.

Зазначимо, що раніше повідомлялось, нібито футбольна федерація Парагваю зашкварилась тим, що виступає за повернення Росії в офіційні турніри та погодилась на товариський матч з представниками болотної збірної у 2026 році.

Decreto a través del cual se declara Feriado Nacional el día viernes 5 de septiembre. pic.twitter.com/qf630ms4I8 — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) September 5, 2025

Південноамериканська збірна погодилася зіграти проти Росії – матч між ними у минулому році не відбувся через теракт