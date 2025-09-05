Вихід зашкварної збірної друзів Росії на чемпіонат світу-2026 відзначають державним святом
Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив 5 вересня вихідним днем після виходу на ЧС-2026.
Збірна Парагваю гарантувала собі пряму путівку на чемпіонат світу-2026. У 17-му турі відбору команда Густаво Альфаро зіграла внічию 0:0 проти Еквадору в Асунсьйоні. Цей результат дозволив "альбірохі" набрати 25 очок і достроково потрапити до шістки найкращих збірних Південної Америки.
Це вагоме досягнення – Парагвай повертається на мундіаль уперше з 2010 року, коли востаннє грав на чемпіонаті світу в ПАР. Відтоді минуло 16 років без великого форуму для країни, яка традиційно славиться своєю футбольною пристрастю.
Як повідомляє Lanacion, президент Парагваю Сантьяго Пенья не приховував емоцій і відразу оголосив 5 вересня державним святом.
Цікаво, що завдяки нещодавно ухваленому закону президент має право оголошувати до трьох святкових днів на рік для особливих нагод. Кваліфікація збірної на чемпіонат світу-2026 стала саме таким приводом.
Зазначимо, що раніше повідомлялось, нібито футбольна федерація Парагваю зашкварилась тим, що виступає за повернення Росії в офіційні турніри та погодилась на товариський матч з представниками болотної збірної у 2026 році.
