Пілот літака Сали страждав від дальтонізму – він не мав права літати вночі

Пілот Дейв Ібботсон не відрізняв кольори та не міг літати вночі.

З’ясувались нові подробиці трагедії, яка сталась над Ла-Маншем 21 січня. Дейв Ібботсон, який керував літаком під час польоту, не мав дозволу на перельоти у нічний час. Ймовірно, він страждав дальтонізмом, повідомляє BBC.

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Нагадаємо, 21 січня літак з футболістом Еміліано Салою на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метри було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню.

Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Салі. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не знайдено.

Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літака