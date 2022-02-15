Одноклубник Віталія Миколенка опинився в епіцентрі конфлікту в одному з пабів у Саут-Тайнсайді, повідомляє Daily Mail.

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Заворушення почалось через те, що хтось у закладі висміяв "маленькі ручки" Пікфорда, після чого почалась бійка. В підсумку, в одної особи зламаний ніс, а ще одному розбили телефон, коли той знімав інцидент на відео. Поліція почала розслідування. Наразі нема підстав вважати, що Джордан завдав комусь травми.

Додамо, що Пікфорд зіграв у 22 поєдинках за Евертон у поточному сезоні, у яких втримав ворота на замку в 4 з них, а загалом пропустив 36 голів.

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