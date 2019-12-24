Пікфорд за кілька секунд "висушив" гальбу пива – голкіпер збірної Англії змусив шаленіти фанатів

Голкіпер Евертона та збірної Англії Джордан Пікфорд проявляє приховані таланти.

Джордан Пікфорд вирішив відсвяткувати результат матчу з Арсеналом (0:0) в рамках 18-го туру АПЛ та відвідав змагання з дартсу.

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Голкіпер "трьох левів" є палким фанатом цього виду спорту. Під час перерви Джордан вирішив показати майстер-клас з поглинання пива. Під аплодисменти фанатів воротар за кілька секунд випив гальбу пива, чим довів до екстазу вболівальників.

В поточному розіграші чемпіонату Англії Пікфорд провів 18 матчів, в яких пропустив 23 голи.

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