Пікфорд взяв участь у п'яній бійці біля бару – з кулаками голкіпера збірної Англії краще не жартувати

Голкіпер Евертона та збірної Англії Джордан Пікфорд вляпався у типовий британський скандал.

Інцидент трапився в одному з барів Сандерленда. Джордан відпочивав з друзями, проте після кількох кухлів пива у голкіпера виникла суперечка з відвідувачем закладу, повідомляє The Sun.

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Словесна перепалка тривала недовго, адже її учасники вийшли на вулицю, щоб на свіжому повітрі з'ясувати стосунки у більш "тісному контакті". Учасників бійки довелось розвести у різні сторони.

В Евертоні заявили, що їм відомо про цей інцидент.

В поточному сезоні АПЛ Пікфорд провів 32 матчі, з яких 10 були сухими.

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