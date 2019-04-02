toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Пікфорд взяв участь у п'яній бійці біля бару – з кулаками голкіпера збірної Англії краще не жартувати

07:30 883 Читать на русском
Пікфорд взяв участь у п'яній бійці біля бару – з кулаками голкіпера збірної Англії краще не жартувати
Джордан Пікфорд / Фото Daily Express

Голкіпер Евертона та збірної Англії Джордан Пікфорд вляпався у типовий британський скандал.

Інцидент трапився в одному з барів Сандерленда. Джордан відпочивав з друзями, проте після кількох кухлів пива у голкіпера виникла суперечка з відвідувачем закладу, повідомляє The Sun.

Нападник Сампдорії Дефрель у стані алкогольного сп’яніння потрапив у аварію, втікаючи від поліції

Словесна перепалка тривала недовго, адже її учасники вийшли на вулицю, щоб на свіжому повітрі з'ясувати стосунки у більш "тісному контакті". Учасників бійки довелось розвести у різні сторони.

В Евертоні заявили, що їм відомо про цей інцидент.

В поточному сезоні АПЛ Пікфорд провів 32 матчі, з яких 10 були сухими.

Алкоголь, снодійне, хуліганство, поліцейський відділок: Вейн Руні продовжує жити за правилами рок-зірки

Теги
Англія Відеоновини футбольні курйози Джордан Пікфорд Джордан Пікфорд Евертон Евертон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Арсенал переміг Ньюкасл та вийшов на третє місце АПЛ
    Англія — 1 квіт437 Арсенал переміг Ньюкасл та вийшов на третє місце АПЛ
7
год
:
52
хв
Карпати
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук