Голкіпер Евертона Джордан Пікфорд не буде дискваліфікований за брутальний підкат проти оборонця Ліверпуля Вірджила ван Дейка, який призвів до серйозної травми нідерландця.

Футбольна асоціація Англії не каратиме воротаря збірної Англії за грубі дії проти центрбека "червоних", повідомляє Sky Sports.

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Раніше з'явилася інформація, що Пікфорд може отримати 3-матчевий бан через травму ван Дейка. Кіпер в'їхав ногою у коліно оборонця й той змушений був покинути поле вже в дебюті мерсисайдського дербі. Обстеження виявило в центрбека розрив зв'язок коліна й той може пропустити 7-8 місяців.

Арбітр матчу Майкл Олівер не показав Пікфорду навіть жовтої картки, бо вважав епізод вичерпаним – ван Дейк перебував в офсайді.

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