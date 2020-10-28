Воротар Евертона та збірної Англії Джордан Пікфорд подбав про власну безпеку після того, як травмував оборонця Ліверпуля Вірджила ван Дейка.

Воротар звернувся до спеціальної компанії, яка виділила йому охоронців. Окрім цього, Пікфорду порадили не використовувати соціальні мережі, аби не демонструвати свою геолокацію.

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"Джордан був шокований образами, які він отримав після матчу. Він сповнений рішучості зробити все можливе, щоб убезпечити родину", – повідомляє Daily Mail з посиланням на власні джерела.

Зазначимо, що Пікфорд на початку гри Евертон – Ліверпуль серйозно травмував ван Дейка, який, за песимістичними прогнозами, може пропустити сезон 2020/21.

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