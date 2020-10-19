Воротар "ірисок" травмував нідерландця і може отримати 3-матчевий бан, повідомляє The Sun.

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У дебюті поєдинку 5-го туру АПЛ проти Ліверпуля Пікфорд в'їхав ногою у коліно ван Дейка й той змушений був покинути поле. Обстеження виявило в центрбека "червоних" розрив зв'язок коліна й той може пропустити 7-8 місяців. Проте, арбітр дербі Майкл Олівер не показав кіперу Евертона навіть жовтої картки, оскільки ван Дейк перебував в офсайді.

Проте, Футбольна асоціація все ще може дискваліфікувати Пікфорда на 3 матчі за мотивами сумного інциденту. Функціонери зачекають на рапорт рефері й ухвалять остаточне рішення щодо голкіпера команди Карло Анчелотті.

До слова, в разі дискваліфікації Джордан Пікфорд не допоможе лідеру чемпіонату в матчах проти Саутгемптона, Ньюкасла та МЮ.

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