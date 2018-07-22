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Пікфорд може опинитися в Челсі

14:48 93 Читать на русском
Пікфорд може опинитися в Челсі
Джордан Пікфорд / фото: ФК Евертон

Голкіпер збірної Англії та Евертона Джордан Пікфорд потрапив до сфери зацікавлень Челсі.

Воротар "ірисок" Джордан Пікфорд може перейти у Челсі, якщо Тібо Куртуа покине "синіх" та приєднається до мадридського Реала, інформує The Sun.

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Вдала гра Пікфорда під час ЧС-2018 вразила босів Челсі і вони почали розглядати кандидатуру воротаря "ірисок" в якості заміни Куртуа. Після Мундіалю ціна на англійського голкіпера значно зросла і тепер Евертон може зажадати 60 млн фунтів за Пікфорда.

У минулому сезоні АПЛ Пікфорд відіграв у складі Евертона 38 поєдинків.

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