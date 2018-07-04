Пікфорд: Були впевнені, що виграємо серію пенальті у Колумбії

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд прокоментував перемогу своєї збірної у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Колумбії (1:1, 3:4 по пенальті).

Мене не хвилює, що я не найвищий воротар, проте у мене все в порядку з силою та спритністю. Головне – врятувати команду в потрібний момент, і я це зробив.

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Ми були впевнені, що зможемо обіграти збірну Колумбію в серії пенальті", – наводить слова Пікфорда Daily Mail.

Нагадаємо, збірна Англії переграла Колумбію у серії пенальті та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу, де зіграє зі збірною Швеції.

Колумбія – Англія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу