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Пікфорд: Були впевнені, що виграємо серію пенальті у Колумбії

08:52 10 Читать на русском
Пікфорд: Були впевнені, що виграємо серію пенальті у Колумбії
Джордан Пікфорд / Getty Images

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд прокоментував перемогу своєї збірної у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Колумбії (1:1, 3:4 по пенальті).

Мене не хвилює, що я не найвищий воротар, проте у мене все в порядку з силою та спритністю. Головне – врятувати команду в потрібний момент, і я це зробив.

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Ми були впевнені, що зможемо обіграти збірну Колумбію в серії пенальті", – наводить слова Пікфорда Daily Mail.

Нагадаємо, збірна Англії переграла Колумбію у серії пенальті та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу, де зіграє зі збірною Швеції.

Колумбія – Англія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Джордан Пікфорд Джордан Пікфорд ЧС 2018 Колумбія - Англія
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