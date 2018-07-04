Пікфорд: Були впевнені, що виграємо серію пенальті у Колумбії

ЧС 2018 — 01:06 3896
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ЧС-2018 Колумбія – Англія: команда Саутгейта драматично виходить в 1/4, або Коли Харрі зустрів Єррі
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ЧС-2018: визначилися усі пари 1/4 фіналуЧС 2018 — 00:05 4309
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"Нацисти, геть з футболу": Роман Зозуля в Ов'єдо – фанати іспанського клубу блокують трансфер українцяІспанія — 3 лип 10868
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ЧС-2018 Швеція – Швейцарія: організована гра та чітко виконаний план вивели скандинавів у чвертьфіналЧС 2018 — 3 лип 2489
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Чорноморець офіційно включений у список учасників УПЛ на сезон 2018/19Україна — 3 лип 4554
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