"Я тут народився і виріс. Із зарплатою я зробив те, що повинен був. З іншими капітанами команди (Альба, Серхі Роберто, Бускетс – прим.) ми вже спілкувалися, і я знаю, що вони теж підуть на такий крок. Я зробив це швидко для новачків. Ми – родина", – зазначив Піке у коментарі Movistar.

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Додамо, що Жерар вдало розпочав новий сезон у складі Барселони – саме центрбек став автором першого гола каталонців у офіційному матчі після завершення епохи Мессі.

Нагадаємо, кілька гравців Барселони погодились знизити свою зарплату, щоб клуб не порушував фінансовий фейр-плей чемпіонату Іспанії.

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