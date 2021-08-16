Піке зворушливо прокоментував свої жертви заради Барселони
11:01 - Читать на русском
Захисник Барселони Жерар Піке розповів, як зважився на велике зниження зарплати, аби клуб зміг заявити новачків на сезон 2021/22.
"Я тут народився і виріс. Із зарплатою я зробив те, що повинен був. З іншими капітанами команди (Альба, Серхі Роберто, Бускетс – прим.) ми вже спілкувалися, і я знаю, що вони теж підуть на такий крок. Я зробив це швидко для новачків. Ми – родина", – зазначив Піке у коментарі Movistar.
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