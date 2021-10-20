Барселона мінімально обіграла Динамо в рамках групового етапу Ліги чемпіонів завдяки єдиному голу від Жерара Піке.

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Для чоловіка Шакіри це вже 16-й м'яч у турнірі і за цим показником він обійшов Серхіо Рамоса, повідомляє Squawka. Тепер Жерар очолює рейтинг бомбардирів ЛЧ серед захисників, розділяючи першу сходинку з легендою Реала Роберто Карлосом.

Після трьох турів групового етапу Барса набрала лише три очки і поки розташовується нижче за Бенфіку та Баварію.

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