Клуб Жерара Піке офіційно оголосив про оренду на сезон 21-річного центрбека Антала Якобішвілі з Жирони. Раніше Андорра орендувала у Барселони його рідного брата – 19-річного воротаря Арона Якобішвілі.

Антал перебуває на контракті в Жирони з 2021 року, проте закріпитися у першій команді поки не зумів. Минулого сезону за основу він провів лише 210 хвилин, результативними діями не відзначався.

Додамо, що Андорра піднялася з третього дивізіону Іспанії в другий. Президентом клубу є легендарний Жерар Піке.

