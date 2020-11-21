Захисник Барселони Жерар Піке не зміг завершити матч 10-го туру Ла Ліги проти Атлетіко та може не зіграти у поєдинку з київським Динамо.

Рональд Куман був змушений зняти з гри Жерара Піке на 62 хвилині, який травмувався під час матчу проти Атлетіко.

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Пошкодження вийшло досить курйозним – Альба збив Корреа, який і налетів на ногу скандального лідера Барселони. При цьому, зіткнення виглядало досить жорстоким – Піке тримався за ліве коліно та накульгуючи, покинув поле.

Відзначимо, що за три дні Барселона протистоятиме Динамо у рамках Ліги чемпіонів. Початок гри о 22:00.

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