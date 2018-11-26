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Піке заплатить чималий штраф через протерміноване водійське посвідчення – він міг отримати 6 місяців ув'язнення

17:00 168 Читать на русском
Піке заплатить чималий штраф через протерміноване водійське посвідчення – він міг отримати 6 місяців ув'язнення
Жерар Піке / фото із соцмереж

Захисник Барселони Жерар Піке дізнався вирок суду за своє правопорушення, скоєне в серпні поточного року.

Іспанський суд оштрафував захисника Барселони Жерара Піке на 48 тисяч євро за керування автомобілем з недійсним посвідченням, повідомляє Marca.

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За таке правопорушення в Іспанії передбачено обов'язковий штраф у розмірі 6 тисяч євро. Окрім цього, винуватця можуть забов'язати сплатити додатково до 288 тисяч євро, засудити до 6 місяців позбавлення волі умовно або до 90 днів громадських робіт.

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Теги
Іспанія Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона
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