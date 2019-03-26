Піке закликав до поваги після товариського матчу Каталонії

Колишній захисник збірної Іспанії Жерар Піке взяв участь у товариському матчі Каталонії.

Були повідомлення, що під час товариського матчу між збірними Каталонії та Венесуели на Монтіліві лунали антиіспанські гасла на тлі напруженісті між Іспанією та каталонцями після референдуму в 2017 році.

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"Повага понад усе. У Каталонії ми повинні показувати приклад", – прокоментував ці співи Жерар Піке, передає Goal.com.

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Нагадаємо, що Венесуела на минулому тижні обіграла збірну Аргентини з Ліонелем Мессі в складі, але вчора поступилась збірній Каталонії в товариській зустрічі, за каталонців відзначились Кркіч та Пуадо. Додамо, що збірна Каталонії не зареєстрована ФІФА чи УЄФА, тож матчі не вважаються офіційними.