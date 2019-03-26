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Піке закликав до поваги після товариського матчу Каталонії

12:40 538 Читать на русском
Піке закликав до поваги після товариського матчу Каталонії
Жерар Піке / Instagram FC Barcelona

Колишній захисник збірної Іспанії Жерар Піке взяв участь у товариському матчі Каталонії.

Були повідомлення, що під час товариського матчу між збірними Каталонії та Венесуели на Монтіліві лунали антиіспанські гасла на тлі напруженісті між Іспанією та каталонцями після референдуму в 2017 році.

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"Повага понад усе. У Каталонії ми повинні показувати приклад", – прокоментував ці співи Жерар Піке, передає Goal.com.

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Нагадаємо, що Венесуела на минулому тижні обіграла збірну Аргентини з Ліонелем Мессі в складі, але вчора поступилась збірній Каталонії в товариській зустрічі, за каталонців відзначились Кркіч та Пуадо. Додамо, що збірна Каталонії не зареєстрована ФІФА чи УЄФА, тож матчі не вважаються офіційними.

Теги
Жерар Піке Жерар Піке Товариські матчі Збірна Каталонії
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