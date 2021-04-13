Гравці Барселони вкотре провокують відомі світові видання на поширення чуток. Цього разу головним героєм став Жерар Піке.

Барселона на своїх сторінках у соцмережах опублікувала командне фото сезону 2020/21. На ньому вже є присутній новообраний президент Жоан Лапорта.

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Кадр має кілька цікавинок. По-перше, фотографи "домалювали" Філіппе Коутінью, а форвард Усман Дембеле дивиться у невідомому напрямку. Але найбільше уваги привернуло "послання" Жерара Піке, інформує Marca.

Центральний оборонець "блаугранас" пальцями повторює знак, який робив Неймар у сезоні 2014/15. Цікаво й те, що колишні одноклубники розташувались навіть на одному і тому ж місці під час фотосесії (перший ряд, четверті ліворуч). Такий знак, до слова, у кампанії 2005/06 демонстрував і Роналдінью.

Крок Жерара ЗМІ розцінили як "загравання" з Неймаром, якому активно пророкують повернення у столицю Каталонії. Саме Піке у 2017-му був одним із тих, хто був проти відходу бразильця у ПСЖ, а зараз залишається тим, хто був би радий повернути його в Іспанію.

До слова, контракт Неймара з паризьким грандом чинний до наступного літа. За ПСЖ форвард провів загалом 106 поєдинків, а за Барселону – 186.

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