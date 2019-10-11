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Піке з гумором пригадав проблеми адаптації Чигринського в Барселоні

16:51 556 Читать на русском
Піке з гумором пригадав проблеми адаптації Чигринського в Барселоні
Дмитро Чигринський / Reuters

Центральний захисник Барселони Жерар Піке поділився спогадами щодо роботи з екс-гравцем збірної України Дмитром Чигринським.

"На одному з перших тренувань після його переходу я намагався дати йому кілька порад щодо гри в захисті.

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Він не володів іспанською, тому я говорив з ним напіванглійською, намагаючись донести сенс. Пояснював хвилин 15. Сподіваюся, він зрозумів, тому що ми більше ніколи з ним не говорили після цього", – сказав Піке в ефірі шоу La Resistencia.

Нагадаємо, Чигринський виступав у складі Барселони упродовж сезону 2009/10, після чого повернувся до донецького Шахтаря.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Українці за кордоном Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Жерар Піке Жерар Піке
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