"Чи буду брати участь у президентських виборах Барселони? Точно не в найближчих виборах. Я все ще гравець і тому не можу брати участь, однак в майбутньому ніколи не знаєш, що може статися. Всі ви знаєте, що я великий фанат Барселони.

Лапорта балотується на посаду президента Барселони

Я хочу допомагати клубу, який так люблю, всім, чим можу, і це значить, що до ролі президента потрібно добре підготуватися, якщо в майбутньому я все ж зрозумію, що можу внести свій вклад. Якщо ні, я не буду претендувати на цю посаду. Рішення я прийму в майбутньому, я завжди мріяв про це, але не знаю, чи станеться це", – наводить слова Піке Marca.

Нагадаємо, вибори президента Барселони заплановані на 24 січня 2021-го. Попередній очільник клубу Жозеп-Марія Бартомеу достроково залишив посаду разом зі всією Радою директорів.

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