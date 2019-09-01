Піке вважає, що арбітр матчу з Осасуною не повинен був призначати пенальті після гри рукою

Захисник Барселони Жерар Піке, чому вважає неправильним рішення арбітра призначити пенальті в матчі 2 туру Ла Ліги проти Осасуни (2:2).

"Я торкнувся м'яча рукою. Перед початком сезону ми завжди беремо участь в семінарах, де обговорюється мінімальна відстань м'яча до руки. У мене просто не було часу прибрати руку.

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Я стрибав природним чином і не збільшував площа завдяки своїй руці. Нехай судді спробують ухилитися від м'яча в такій ситуації. У цьому моменті пенальті не повинен був бути призначений", – цитує Піке Marca.

Барселона у матчі 2 туру Ла Ліги вдруге в сезоні втратила очки. Цього разу підопічні Ернесто Вальверде не змогли здолати новачка Прімери Осасуну.

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