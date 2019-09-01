toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОРЯ - ДИНАМО АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Піке вважає, що арбітр матчу з Осасуною не повинен був призначати пенальті після гри рукою

19:22 48 Читать на русском
Піке вважає, що арбітр матчу з Осасуною не повинен був призначати пенальті після гри рукою
Жерар Піке / ФК Барселона

Захисник Барселони Жерар Піке, чому вважає неправильним рішення арбітра призначити пенальті в матчі 2 туру Ла Ліги проти Осасуни (2:2).

7’ Роберто Торрес
82’ Роберто Торрес
 
Ансу Фаті 51’
Артур 64’
7’ Роберто Торрес
51’ Ансу Фаті
64’ Артур
82’ Роберто Торрес

"Я торкнувся м'яча рукою. Перед початком сезону ми завжди беремо участь в семінарах, де обговорюється мінімальна відстань м'яча до руки. У мене просто не було часу прибрати руку.

Осасуна – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Я стрибав природним чином і не збільшував площа завдяки своїй руці. Нехай судді спробують ухилитися від м'яча в такій ситуації. У цьому моменті пенальті не повинен був бути призначений", – цитує Піке Marca.

Барселона у матчі 2 туру Ла Ліги вдруге в сезоні втратила очки. Цього разу підопічні Ернесто Вальверде не змогли здолати новачка Прімери Осасуну.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

blog_ava
Тайсон все ще може опинитись в Італії – бразильця активно намагається підписати Мілан
11:00
3686
Теги
Іспанія Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона Осасуна Осасуна Осасуна - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
33
хв
Аталанта
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук