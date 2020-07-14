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Піке вирішив освоїти серфінг – Шакіра зраділа падінню зірки Барселони

13:00 - Читать на русском
Піке вирішив освоїти серфінг – Шакіра зраділа падінню зірки Барселони
Піке та Шакіра з дітьми / Фото з відкритих джерел

Захисник Барселони Жерар Піке намагається отримувати задоволення від інших видів спорту, окрім футболу.

Зрозумівши, що Барселона майже не має шансів наздогнати Реал у Ла Лізі, Жерар Піке спробував відігнати сумні думки відпочинком на воді разом із сім'єю.

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33-річний іспанець спробував позайматись серфінгом. Варто віддати належне, Жерар досить довго тримався на дошці, але все-таки гравітація перемогла і захисник впав у воду під радісні вигуки своєї коханої Шакіри.

Нагадаємо, за два тури до завершення сезону Прімери Реал лідирує, випереджаючи Барселону на 4 очки.

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Теги
Іспанія Жерар Жерар Піке Барселона Барселона футбольні курйози Шакіра Відеоновини
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