Піке вирішив відмовитись від операції на правому коліні через рекомендації клубних лікарів Барселони, повідомляє CCMA.

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Зазначається, що Жерар заліковуватиме травму передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна і розтягнення внутрішньої бокової зв'язки 3-го ступеня консервативними методами, а терміни відновлення становлять від трьох до п'яти місяців.

До слова, захисник відіграв у 10 матчах у складі Барселони у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гол.

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