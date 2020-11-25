Піке відмовився від операції на коліні
Захисник Барселони Жерар Піке планує відновитись від пошкодження традиційними методами.
Піке вирішив відмовитись від операції на правому коліні через рекомендації клубних лікарів Барселони, повідомляє CCMA.
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Зазначається, що Жерар заліковуватиме травму передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна і розтягнення внутрішньої бокової зв'язки 3-го ступеня консервативними методами, а терміни відновлення становлять від трьох до п'яти місяців.
До слова, захисник відіграв у 10 матчах у складі Барселони у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гол.
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