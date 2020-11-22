Поразка від Атлетіко (0:1) в 10 турі Прімери стала не єдиною неприємністю для "синьо-гранатових".

Жерар Піке та Серхі Роберто травмувалися в поєдинку з мадридським Атлетіко в 10 турі чемпіонату Іспанії, який завершився перемогою "матрацників" з рахунком 1:0.

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Попередньо встановлено, що в 33-річного Піке розтягнення зв'язок правого коліна, а 28-річний Роберто пошкодив праве стегно. Найближчим часом, після проведення додаткового медобстеження, стане відомий термін відновлення обох футболістів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Іспанські ЗМІ вже повідомляють, що Піке ризикує залишитися в лазареті на 6-8 тижнів. Таким чином, поява Жерара та Серхі в матчі 4 туру ЛЧ проти київського Динамо практично виключена, адже до гри залишилося трохи більше двох діб. Даний поєдинок запланований на вівторок, 24 листопада.

До слова, в сезоні 2020/21 Роберто з Піке провели по 10 поєдинків – зокрема, відіграли матч із Динамо на Камп Ноу, в якому центральний захисник відзначився переможним голом.

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