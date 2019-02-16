Піке став третім захисником в історії Барселони, який зіграв 300 матчів у Прімері

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Барселона здобула мінімальну перемогу над Вальядолідом
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Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію в ПАОКу екс-динамівця, який заробляє найбільшеЗбірна України — 16 лют 1182
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Манчестер Сіті без проблем обіграв Ньюпорт і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – черговий пристойний матч ЗінченкаАнглія — 16 лют 2722
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Сарагоса – Альбасете: Зозуля на межі між воїном і героєм, прокляття триває, а лідерство під загрозоюІспанія — 16 лют 3121
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