toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - МІЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Піке став третім захисником в історії Барселони, який зіграв 300 матчів у Прімері

16 лютого 22:30 231 Читать на русском
Піке став третім захисником в історії Барселони, який зіграв 300 матчів у Прімері
Жерар Піке / фото із соцмереж

Для захисника Барселони Жерара Піке поєдинок 24-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда став ювілейним.

Сьогоднішня гра стала для Піке 300-ю у футболці Барселони в Прімері. Раніше лише два захисники каталонців досягали такого показника: Карслес Пуйоль (392) та Мігелі (391).

Барселона – Вальядолід: пряма трансляція

У попередніх 299 матчах в чемпіонаті Іспанії за "синьо-гранатових" Піке забив 26 голів, зробив 5 результативних передач, отримав 71 жовту і 6 червоних карток.

Ще 22 гри Піке провів в чемпіонаті Іспанії, виступаючи в оренді за Сарагосу в сезоні-2006/07.

Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка: топ-5 матчів євровікенду

Іспанія24 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Вальядолід: Субота 16 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
1 : 0
Вальядолід
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Вальядолід Жерар Піке Жерар Піке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
47
хв
Реал Мадрид
13:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук