Піке став третім захисником в історії Барселони, який зіграв 300 матчів у Прімері

Для захисника Барселони Жерара Піке поєдинок 24-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда став ювілейним.

Сьогоднішня гра стала для Піке 300-ю у футболці Барселони в Прімері. Раніше лише два захисники каталонців досягали такого показника: Карслес Пуйоль (392) та Мігелі (391).

Барселона – Вальядолід: пряма трансляція

У попередніх 299 матчах в чемпіонаті Іспанії за "синьо-гранатових" Піке забив 26 голів, зробив 5 результативних передач, отримав 71 жовту і 6 червоних карток.

Ще 22 гри Піке провів в чемпіонаті Іспанії, виступаючи в оренді за Сарагосу в сезоні-2006/07.

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