Піке шокував вибором транспорту перед каталонським дербі та розлютив легенду Барселони

Піке не може без скандалів

Захисник Барселони Жерар Піке відзначився необачним вчинком за лічені години до каталонського дербі.

Скандальний оборонець приїхав на велосипеді, шокувавши навіть клубних працівників Барси. Крім цього, Піке порушив правила, адже крутив педалі у навушниках. Незабаром йому повинні виписати штраф.

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Поведінка 33-річного центрбека сильно розлютила легенду каталонського клубу "Лобо" Карраско, який розкритикував Жерара в ефірі El Chiringuito. "Я б ніколи не допустив такої поведінки у своєму клубі. Те, що зробив Піке, загрожує серйозними травмами. Він повинен залишатись професіоналом", – обурювався екс-форвард.

Нагадаємо, що Барселона мінімально обіграла Еспаньйол, оформивши виліт принципового суперника до Сегунди. Піке провів усі 90 хвилин і виглядав надійно.

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Gerry arrived at Camp Nou... On his bike and in style I just love him Never change @3gerardpique #GerardPique #BarcelonaEspanyol #ForçaBarça pic.twitter.com/EhghVwUTA4 — Kapil Garg (@kapilg03_) July 8, 2020