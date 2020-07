Піке шокував вибором транспорту перед каталонським дербі та розлютив легенду Барселони

Скандальний оборонець приїхав на велосипеді, шокувавши навіть клубних працівників Барси. Крім цього, Піке порушив правила, адже крутив педалі у навушниках. Незабаром йому повинні виписати штраф.

Поведінка 33-річного центрбека сильно розлютила легенду каталонського клубу "Лобо" Карраско, який розкритикував Жерара в ефірі El Chiringuito. "Я б ніколи не допустив такої поведінки у своєму клубі. Те, що зробив Піке, загрожує серйозними травмами. Він повинен залишатись професіоналом", – обурювався екс-форвард.

Нагадаємо, що Барселона мінімально обіграла Еспаньйол, оформивши виліт принципового суперника до Сегунди. Піке провів усі 90 хвилин і виглядав надійно.

Gerry arrived at Camp Nou... On his bike and in style I just love him Never change @3gerardpique #GerardPique #BarcelonaEspanyol #ForçaBarça pic.twitter.com/EhghVwUTA4