Захисник Барселони Жерар Піке одним із перших зрозумів, що Ліонель Мессі не залишиться в команді.

Іспанське видання El Pais розкрило нові подробиці переходу Ліонеля Мессі в ПСЖ на правах вільного агента. Вочевидь, не всі в Барсі хотіли, аби форвард залишився.

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За інформацією джерела, один із капітанів каталонців Жерар Піке влітку зустрічався з президентом клубу Жоаном Лапортою та радив йому не продовжувати контракт із аргентинцем. "Без Лео проблема фінансового фейр-плей буде вирішена", – вважав захисник.

Нагадаємо, 5 серпня 2021 року Барселона оголосила, що не продовжуватиме угоду з Мессі. 10 серпня Ліонель підписав з ПСЖ контракт, розрахований на два роки. Угода містить опцію продовження ще на один сезон.

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