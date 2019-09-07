Піке пригадав як порушив заборону Вальверде – захисник Барселони одразу реабілітувався в очах тренера

Захисник Барселони Жерар Піке зізнався, що напередодні початку сезону полетів в США без дозволу головного тренера.

"За кілька днів до затвердження формату турніру Міжнародною федерацією тенісу (Піке належить інвестиційна компанія Kosmos, яка займалася розробкою нового формату Кубка Девіса, – прим.), я з ним поспілкувався. Пояснив, що мені потрібно туди, тому що у них є сумніви – моя присутність допоможе просунути проект. Я не сказав Ернесто, що летіти треба в Орландо. Вальверде мені не заборонив, але і не дав добро.

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Згодом я знову до нього підійшов і попросився пропустити лише одне тренувальне заняття. Він дозволив, але запитав, куди мені потрібно. Я розповів про Орландо і він одразу ж заборонив їхати, адже це, на його думку, було занадто далеко. Я наполягав, що швидко повернуся, і ми переможемо. Я таки поїхав в Орландо, вони затвердили формат. А потім Барселона грала проти Севільї у матчі за Суперкубок Іспанії і ми перемогли завдяки моєму голу", – передає слова Піке Аs.com.

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