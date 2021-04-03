"Перемога – це досягнення чогось: спортивна перемога, тріумф в особистому житті. Це може багато чого коштувати вам, або навпаки. Ви вчитеся в міру власного зростання.

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У дитинстві вас вчать змагатися і отримувати задоволення. Це баланс між перемогою і щастям. Мій батько не змушував мене зациклюватися на перемозі. У футболі він ніколи не говорив мені, що я повинен домагатися більшого або що я повинен перемагати. Він вимагав, але у нього не було зобов'язань перемагати. Легше вміти перемагати, ніж програвати.

Нас вчать поважати один одного з дитинства, але потім потрібно застосовувати це на практиці. Ви повинні бути джентльменом, незалежно від результату – виграєте або програєте. У нас були болючі поразки. Одна з найприкріших – від Ліверпуля. Це складно. Іноді ви не готові. Загалом, в житті ви більше втрачаєте, ніж виграєте. Поразка – це теж частина життя", – зізнався Піке в інтерв'ю TV3 Nexes.

Нагадаємо, у першому півфіналі Ліги чемпіонів сезону-2018/19 Барселона на Камп Ноу розгромила Ліверпуль з рахунком 3:0, однак на Енфілді поступилась 0:4 і залишилася без фіналу. Ліверпуль у вирішальному матчі здолав Тоттенхем (1:0) і тріумфував у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

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